В польской армии солдат покончил с собой, совершив выстрел в голову

Суицид в польской армии: в Сулехуве погиб военнослужащий 5-го Любушского артиллерийского полка. Солдат покончил с собой, совершив выстрел в голову.



Первое, о чем поспешило сообщить следствие, - это то, что "самоубийство совершено по причинам, не связанным с военной службой", однако это уже третий случай за последнее время. В феврале в Варшаве военный потерял сознание в машине и скончался. А менее месяца назад в своем автомобиле был найден мертвым еще один военнослужащий. При этом командование пытается выдать всю эту череду смертей за обычную случайность.