В Портленде пограничники открыли стрельбу: два человека ранены
Автор:Редакция news.by
Сотрудники погранично-таможенной службы в американском Портленде открыли стрельбу. Два человека получили ранения. Правоохранители призвали жителей сохранять спокойствие.
В Министерстве внутренней безопасности США объяснили действия пограничников самообороной. Пострадавшие доставлены в больницу.
Инцидент произошел на следующий день после того, как в Миннеаполисе сотрудник иммиграционной службы смертельно ранил женщину. Сотни протестующих уже собрались у здания Службы иммиграции и таможенного контроля США в Портленде.