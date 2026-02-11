В Португалии небывалое масштабное наводнение, вызванное не прекращающимися уже более месяца дождями. Неподалеку от крупного города Коимбра прорвало дамбу переполненного водохранилища: власти призвали население областей, которые находятся под угрозой, срочно покинуть свои дома.



Речь идет о десятках тысяч граждан. Между тем стихия уже унесла по меньшей мере 7 жизней. Эвакуироваться из своих домов пришлось тысячам португальцев. Бедствие приобрело общенациональные масштабы и затронуло регионы, в которых проживает не менее половины 10-миллионного населения страны.



Оценить ущерб, нанесенный народному хозяйству страны, пока не представляется возможным.