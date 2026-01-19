3.72 BYN
В Португалии впервые за 40 лет выборы президента перейдут во второй тур
Автор:Редакция news.by
В Португалии впервые за 40 лет состоится второй тур президентских выборов. После обработки 99 % избирательных бюллетеней ни один из 11 кандидатов не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре.
Во второй прошли два фаворита: экс-генсек Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру и лидер крайне правой партии "Хватит!" Андре Вентура.
В Португалии президентская должность носит преимущественно церемониальный характер. При этом глава страны наделен рядом ключевых полномочий, включая, в некоторых случаях, право распускать парламент, назначать досрочные парламентские выборы и накладывать вето на законодательные акты.