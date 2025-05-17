В предвыборной Польше гремит крупнейший политический скандал

В Польше в соцсетях обнаружили политическую рекламу, которая могла финансироваться из-за рубежа. Шум подняло ведомство, отвечающее за контроль над инфопространством страны.

Ролики были сняты в поддержку кандидата Тшасковского, который продвигает западный либеральный курс. За рекламной кампанией стоит организация, связанная с фондом "Акция Демократия". А фонд спонсируется Демократической партией США. И кроме того Тшасковского подозревают в контактах с Обамой.