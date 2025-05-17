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В предвыборной Польше гремит крупнейший политический скандал
В Польше в соцсетях обнаружили политическую рекламу, которая могла финансироваться из-за рубежа. Шум подняло ведомство, отвечающее за контроль над инфопространством страны.
Ролики были сняты в поддержку кандидата Тшасковского, который продвигает западный либеральный курс. За рекламной кампанией стоит организация, связанная с фондом "Акция Демократия". А фонд спонсируется Демократической партией США. И кроме того Тшасковского подозревают в контактах с Обамой.
В общем, вопреки желаниям, найти "руку Кремля" не получилось.