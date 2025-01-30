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В Приднестровье появился мемориал погибшим при энергокризисе
В Приднестровье появился мемориал погибшим при энергокризисе. Из-за остановки транзита газа Украиной погибли шестеро жителей. Они умерли при пожарах или из-за отравления угарным газом, пытаясь согреться.
В Тирасполе, Бендерах и других населенных пунктах обогревают квартиры как придется, в том числе буржуйками.
Тем временем с Кишиневом подписано соглашение о поставках из Молдовы 6 миллионов кубометров газа, этого объема Приднестровью хватит приблизительно на 10 дней.
Россия ведет переговоры о гуманитарных поставках энергоносителей в регион, пока этому препятствуют как Украина, так и Молдова - они согласны поставлять газ на правобережье Днестра, но при условии, что Тирасполь разорвет все связи с Москвой.