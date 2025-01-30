В Приднестровье появился мемориал погибшим при энергокризисе. Из-за остановки транзита газа Украиной погибли шестеро жителей. Они умерли при пожарах или из-за отравления угарным газом, пытаясь согреться.

В Тирасполе, Бендерах и других населенных пунктах обогревают квартиры как придется, в том числе буржуйками.

Тем временем с Кишиневом подписано соглашение о поставках из Молдовы 6 миллионов кубометров газа, этого объема Приднестровью хватит приблизительно на 10 дней.