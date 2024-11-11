В Приднестровье сообщили о гибели людей на фоне энергокризиса

В Приднестровье стало известно о гибели людей, которые пытаются согреться дома на фоне энергетического кризиса. Об этом заявил глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев, сообщает РИА Новости.

"За последние дни в связи с гуманитарным кризисом, энергетическим кризисом у нас довольно значительная негативная ситуация с летальными исходами. Люди, которые топят печки, оставляют их на ночь, есть уже отдельные летальные случаи", - сказал он.

Игнатьев добавил, что власти ПМР не наблюдают большого оттока населения на фоне энергокризиса, в основном все переезжают к близким.

"Люди верят в лучшее", - подчеркнул он.

В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдову из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, существенно нарушающего условия действующего контракта.

Помимо прочего, российская компания с 8:00 1 января остановила прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишилась технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.