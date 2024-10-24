В пригороде Грозного совершено нападение на воинскую колонну - есть погибший

Фото: ТАСС

Неизвестные напали на колонну Росгвардии в пригороде Грозного, один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В пригороде Грозного неизвестные совершили нападение на воинскую колонну. В результате обстрела один из военнослужащих погиб, второй получил ранение", - говорится в сообщении.