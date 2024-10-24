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В пригороде Грозного совершено нападение на воинскую колонну - есть погибший

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Фото: ТАСС

Неизвестные напали на колонну Росгвардии в пригороде Грозного, один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В пригороде Грозного неизвестные совершили нападение на воинскую колонну. В результате обстрела один из военнослужащих погиб, второй получил ранение", - говорится в сообщении.

Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь. "Проводятся мероприятия по поиску и задержанию нападавших", - заключили в Росгвардии.

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