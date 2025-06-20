Американские СМИ публикуют анализ черновиков итоговых документов саммита НАТО, который откроется в Гааге во вторник, 24 июня. Еще до старта высокого форума очевидно, что для "ястребов" он будет крайне неудачным.

По требованию Соединенных Штатов в документах саммита останутся считаные упоминания об Украине, а вся конкретика относительно помощи этой стране исчезнет.

Но и победой Трампа встреча лидеров стран НАТО тоже не станет. Уровень военных расходов, как выяснилось, будет предложено повысить до 3,5 %. Между тем Дональд Трамп настаивал на уровне оборонных трат в 5 % ВВП для каждой из стран.

Программа саммита продолжает сокращаться - из нее вычеркивают мероприятие за мероприятием. В ситуации обострения конфликта на Ближнем Востоке хозяин Белого дома не желает тратить время на пустопорожнюю болтовню в Гааге.