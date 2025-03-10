В работе соцсети X произошел масштабный сбой

Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о втором масштабном сбое в работе соцсети в понедельник, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пишет РИА Новости.

Первый сбой начался примерно в 12:30 мск, а уже через час количество жалоб заметно снизилось. Вторая волна большого количества неполадок в работе X была зафиксирована в районе 16:30 мск.

Больше всего жалоб поступает из Японии и США - около 45 и 40 тысяч соответственно. Также масштабные сбои фиксируются в Великобритании (около 8 тысяч сообщений), Германии (5 тысяч), Канаде, Франции и Бразилии (около 4 тысяч), а также в ряде других стран.

Пользователи преимущественно жалуются на работу мобильного приложения и вебсайта, также фиксируются проблемы соединения с сервером.