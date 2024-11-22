3.41 RUB
3.48 USD
3.58 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеТехнологииРегионыПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В работе TikTok в России произошел сбой
Социальная сеть TikTok работает со сбоями в России. Об этом свидетельствуют жалобы пользователей на сервисах отслеживания таких проблем, пишет ТАСС.
Не прогружается основная лента рекомендованных к просмотру видеороликов и фотографий. Согласно данным сервиса Downdetector, к началу 11 января пользователи оставили уже более 5 тыс. жалоб на работу TikTok.
По состоянию на 00:42 мск, согласно данным Downdetector, количество жалоб снизилось до порядка 2,7 тыс.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Новые проекты и добрые дела - Белорусский союз женщин наметил планы на 2025 год
Акулович назвала новый ресурс, который поможет избежать фейковой информации
В Беларуси под запрет попал отечественный стиральный порошок
Что помешало вовремя нажать на тормоз. Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка в Минске
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все