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В работе TikTok в России произошел сбой

В работе TikTok в России произошел сбой

Социальная сеть TikTok работает со сбоями в России. Об этом свидетельствуют жалобы пользователей на сервисах отслеживания таких проблем, пишет ТАСС.

Не прогружается основная лента рекомендованных к просмотру видеороликов и фотографий. Согласно данным сервиса Downdetector, к началу 11 января пользователи оставили уже более 5 тыс. жалоб на работу TikTok.

По состоянию на 00:42 мск, согласно данным Downdetector, количество жалоб снизилось до порядка 2,7 тыс.

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