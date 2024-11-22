В работе TikTok в России произошел сбой

Социальная сеть TikTok работает со сбоями в России. Об этом свидетельствуют жалобы пользователей на сервисах отслеживания таких проблем, пишет ТАСС.

Не прогружается основная лента рекомендованных к просмотру видеороликов и фотографий. Согласно данным сервиса Downdetector, к началу 11 января пользователи оставили уже более 5 тыс. жалоб на работу TikTok.