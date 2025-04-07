Готовящаяся сделка Киева и Вашингтона позволит США закрепить свои права на редкоземельные ресурсы Украины и в перспективе не допустить конкурентов, в том числе Россию и ЕС. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, пишет РИА Новости.

Депутат отметил, что президент США Дональд Трамп стремится контролировать производство чипов, для чего ему необходимо взять под контроль источники редкоземельных металлов и фабрики для их переработки. Именно этим объясняется активное внимание США к Тайваню, пояснил депутат.

"Кроме того, 60 % редкоземельной добычи контролирует Китай. Если он вместе с РФ получит контроль над редкоземом в Украине, для США это беда. Поэтому США предлагают этот проект разделить с РФ, а Украину колонизировать договором о минералах. Причем сегодня их можно и не добывать - главное, не пустить конкурентов, в том числе из ЕС. Застолбить за собой", - говорится в сообщении Дубинского.

По его словам, никакого шанса на сопротивление интересам США у Украины нет.

Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит будущему членству страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.

Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы в Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.