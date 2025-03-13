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В Раду внесли законопроект о полном запрете русского языка в школах
Группа украинских парламентариев внесла на рассмотрение Верховной рады Украины очередной законопроект, направленный на полный запрет использования русского языка в школах, включая перемены и внеурочное время. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на депутата Рады Максима Бужанского.
"В Раде зарегистрирована очередная попытка запретить общение на русском языке на переменах в школе. В этот раз Наталья Пипа обманом, как мне сказали, втянула в эту историю первого вице-спикера Александра Корниенко, но суть законопроекта ровно такая же, как и в прошлый раз", - написал Максим Бужанский в своем Telegram-канале.
В конце сентября прошлого года депутат Рады Наталья Пипа зарегистрировала законопроект о запрете использования в школах в Украине любого языка, кроме украинского, в том числе на переменах.
Как поясняло издание Страна.ua, законопроект об обязательном использовании на территории школ в Украине украинского языка запрещает использование только русского языка и не касается языков других национальных меньшинств.
В октябре официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Сейф Маганго сообщил, что организация изучает внесенный в Раду законопроект о запрете русского языка в школах Украины.-