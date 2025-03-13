В Раду внесли законопроект о полном запрете русского языка в школах

Группа украинских парламентариев внесла на рассмотрение Верховной рады Украины очередной законопроект, направленный на полный запрет использования русского языка в школах, включая перемены и внеурочное время. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на депутата Рады Максима Бужанского.

"В Раде зарегистрирована очередная попытка запретить общение на русском языке на переменах в школе. В этот раз Наталья Пипа обманом, как мне сказали, втянула в эту историю первого вице-спикера Александра Корниенко, но суть законопроекта ровно такая же, как и в прошлый раз", - написал Максим Бужанский в своем Telegram-канале.