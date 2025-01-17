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В разбившемся в Южной Корее самолете нашли перья птиц

В двигателях разбившегося в Южной Корее Boeing 737 обнаружили перья птиц. Они были найдены в двух двигателях с обеих сторон самолета.

Это, как отмечают СМИ, увеличивает вероятность версии о возникновении неисправности двигателей в результате столкновения с пернатыми. Также предполагается, что при этом произошел и сбой в электропитании.

Авиакатастрофа с участием Boeing 737 в Республике Корея произошла 29 декабря в аэропорту Муан. Погибли 179 человек.

самолеткатастрофаЮжная Корея