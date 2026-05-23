В результате кровавого теракта в Пакистане 24 человека погибли, более 50 - получили ранения

Теракт в Пакистане: на железнодорожном переезде начиненный взрывчаткой автомобиль протаранил поезд, перевозивший военных и их семьи. Погибли 24 человека, более 50 - получили ранения.

В результате взрыва в соседних домах были выбиты окна, а находившиеся рядом авто уничтожены. Из-за взрыва три вагона, включая локомотив, сошли с рельсов, два - перевернулись. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники служб безопасности. Министр железных дорог страны обвинил в теракте антипакистанские элементы, действующие из Индии и Афганистана.