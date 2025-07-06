В результате наводнения в Техасе пропали без вести 27 подростков, отдыхавших в летнем лагере

Самое смертоносное за последние четверть века наводнение - в Техасе. Погибли 34 человека, в том числе 14 детей. Без вести пропали 27 подростков, которые находились в скаутском лагере.



Количество людей, судьба которых остается неизвестной, исчисляется сотнями. Возможная причина бедствия - недостаточное внимание чиновников к возведению гидротехнических сооружений.



На кадрах, которые запечатлели вышедшую из берегов реку, ясно видно: ни плотин, ни дамб, ни каких-либо защитных сооружений на пути прибывающей воды нет.