В результате отравления парами серной кислоты в Китае погибли 5 человек
Автор:Редакция news.by
Пять рабочих химического предприятия погибли и еще три пострадали в китайской провинции Хэнань в результате отравления парами серной кислоты. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и газету "Сяосян чэньбао".
ЧП случилось на предприятии Hexin Chemical в городе Хэби. Как показало предварительное расследование, при транспортировке емкости с серной кислотой произошел ее разлив.
"Едкое вещество попало в септический резервуар предприятия, в результате чего образовались ядовитые пары", - поясняет источник.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Вред здоровью двух других нанесен в легкой степени. Начато расследование инцидента.