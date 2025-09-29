В результате отравления парами серной кислоты в Китае погибли 5 человек

Пять рабочих химического предприятия погибли и еще три пострадали в китайской провинции Хэнань в результате отравления парами серной кислоты. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и газету "Сяосян чэньбао".

ЧП случилось на предприятии Hexin Chemical в городе Хэби. Как показало предварительное расследование, при транспортировке емкости с серной кислотой произошел ее разлив.

"Едкое вещество попало в септический резервуар предприятия, в результате чего образовались ядовитые пары", - поясняет источник.