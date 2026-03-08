В результате ракетного удара пострадал ядерный объект в иранском Исфахане

В Иране в результате ракетной атаки поврежден ядерный объект в Исфахане. Также ЦАХАЛ поразил нефтяной склад у аэропорта Кешм недалеко от Ормузского пролива. Подверглась атаке и штаб-квартира иранских ВВС.

В свою очередь Тегеран нарастил интенсивность ударов по Израилю и американским объектам на Ближнем Востоке. Зафиксирован прилет по Тель-Авиву. Также атакована военная база США в Бахрейне и Бахрейнская нефтяная компания, которая фактически контролируется Штатами. Кроме того, взрывы звучали в Дохе и Багдаде.

По информации иракских СМИ, атаки Ирана были нацелены на военную базу "Виктория" возле международного аэропорта Багдада.