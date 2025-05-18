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В результате серии разрушительных торнадо в США погибли 32 человека
Серия разрушительных торнадо прокатилась по США. По последним данным, 32 человека погибли, еще десятки пострадали.
Под ударом два штата - Кентукки и Миссури. Там разрушено более 5 тыс. домов, свыше 500 тыс. человек остались без электричества. Ветер валил вековые деревья, срывал крыши, выбивал окна. Уносило этажи и целые дома.
Поисково-спасательные операции продолжаются, представители экстренных служб разбирают завалы. Власти предупреждают, что число жертв может увеличиться.