В результате схода поезда с рельсов в ЮАР пострадали 25 человек

25 человек пострадали вечером 17 сентября в результате схода поезда с рельсов в Западно-Капской провинции ЮАР, сообщает Синьхуа со ссылкой на местного железнодорожного оператора Metrorail Western Cape.

В заявлении говорится, пишет БЕЛТА, инцидент произошел на станции Дал-Йосафат недалеко от города Парл, расположенного примерно в 60 км к северо-востоку от Кейптауна.