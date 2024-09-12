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В результате схода поезда с рельсов в ЮАР пострадали 25 человек

В результате схода поезда с рельсов в ЮАР пострадали 25 человек

25 человек пострадали вечером 17 сентября в результате схода поезда с рельсов в Западно-Капской провинции ЮАР, сообщает Синьхуа со ссылкой на местного железнодорожного оператора Metrorail Western Cape.

В заявлении говорится, пишет БЕЛТА, инцидент произошел на станции Дал-Йосафат недалеко от города Парл, расположенного примерно в 60 км к северо-востоку от Кейптауна.

"Инцидент произошел, когда поезд следовал из Кейптауна на станцию Веллингтон", - отметил оператор. "Двадцать пять пассажиров получили травмы и были доставлены службой скорой помощи в различные больницы для лечения. Сообщений о погибших не поступало. Остальных пассажиров развезли по домам", - сообщается в заявлении.

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