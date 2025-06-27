В результате стрельбы на юге Польши погибла молодая пара

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в Малопольском воеводстве на юге Польши. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на польский портал Onet.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию днем 27 июня. Погибла молодая пара - 26-летняя женщина и 31-летний мужчина. Известно также о двух раненых, они были доставлены в больницу.

Преступнику удалось скрыться в лесу. Правоохранители полагают, что он все еще вооружен. Полиция призвала местных жителей быть осторожными и разместила в социальных сетях срочное сообщение о поисках 57-летнего мужчины.