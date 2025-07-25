В результате теракта в иранском Захедане погибли 5 человек и 13 ранены - СМИ

Теракт в иранском городе Захедан. Неизвестные совершили нападение на здание суда, попытавшись захватить заложников. По рассказам свидетелей, террористы применяли не только огнестрельное оружие, но и гранаты. Чиновников из здания суда, к счастью, удалось оперативно эвакуировать.

Свои планы нападавшим реализовать не удалось, и они открыли беспорядочный огонь по прохожим. Известно о гибели по меньшей мере пяти человек, среди них женщина и новорожденный ребенок, ранено не менее 13, многие в тяжелом состоянии.



Трое преступников ликвидированы. Власти выясняют, кто именно стоит за организацией этого преступления.