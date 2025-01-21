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В результате вооруженного конфликта в Колумбии погибли порядка 80 человек

Чрезвычайное положение объявил президент Колумбии в связи со столкновениями между вооруженными группировками на севере страны.

Участники конфликта - повстанческая группировка "Национальная освободительная армия" и бывшие члены Революционных вооруженных сил. Стычки между боевиками привели к гибели 80 человек.

В регионе остановлены занятия, задействованы временные убежища, ведется работа по организации проживания и гуманитарной помощи для тысяч перемещенных лиц. Как заявил президент Колумбии, чрезвычайное положение также объявлено в экономической сфере. Глава государства рассчитывает на поддержку судебной власти.

ЧПКолумбия