3.72 BYN
3.02 BYN
3.39 BYN
В результате вооруженных столкновений в Триполи погибли 6 человек, ранены около 70
В Триполи снова неспокойно. Силы Правительства национального единства Ливии ведут огонь по участникам уличных акций.
Беспорядки начались после того, как у здания штаб-квартиры премьера собрались активисты с требованием его отставки. По информации местных СМИ, в центр столицы вышли тысячи человек. Сообщается, что волнения нарастают.
Ранее, напомним, при вооруженных столкновениях в Триполи погибли 6 человек, ранены было около 70 граждан.