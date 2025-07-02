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В результате взрыва в сирийской провинции Хама погибли минимум семь человек
Автор:Редакция news.by
По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва в провинции Хама, расположенной в центральной части Сирии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
В результате инцидента еще несколько человек получили ранения. По данным агентства SANA, в северо-восточном пригороде одноименного административного центра провинции взорвалась цистерна с топливом. К месту происшествия уже направляются спасатели и медики.