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В РФ нашли самый большой в истории страны алмаз
В России добыли самый крупный в истории страны алмаз. Как известно, кристалл ювелирного качества имеет янтарный цвет и весит 468,30 карата, а его размеры составляют 56х54х22 мм, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Татар-информ.
В пресс-службе компании "Алроса" рассказали, что этот алмаз добыли в Якутии. "На сегодняшний день это крупнейший алмаз ювелирного качества, добытый в России", - говорится в материале.
В компании решили назвать находку "80 лет Победы в Великой Отечественной войне". Как отметили в "Алросе", такое название алмаз получил в честь юбилея Победы, потому что кристалл нашли именно в 2025 году.
"Мы приняли решение присвоить ему имя в честь столь знакового для всей нашей страны события", - сказал гендиректор компании Павел Маринычев.