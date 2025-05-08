В РФ нашли самый большой в истории страны алмаз

Фото пресс-службы компании "Алроса" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44f9ca9b-6ca6-4507-b858-e7212081c31e/conversions/ed06ce8f-5c02-4ef5-b263-491345b361d5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44f9ca9b-6ca6-4507-b858-e7212081c31e/conversions/ed06ce8f-5c02-4ef5-b263-491345b361d5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44f9ca9b-6ca6-4507-b858-e7212081c31e/conversions/ed06ce8f-5c02-4ef5-b263-491345b361d5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44f9ca9b-6ca6-4507-b858-e7212081c31e/conversions/ed06ce8f-5c02-4ef5-b263-491345b361d5-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото пресс-службы компании "Алроса"

В России добыли самый крупный в истории страны алмаз. Как известно, кристалл ювелирного качества имеет янтарный цвет и весит 468,30 карата, а его размеры составляют 56х54х22 мм, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Татар-информ.

В пресс-службе компании "Алроса" рассказали, что этот алмаз добыли в Якутии. "На сегодняшний день это крупнейший алмаз ювелирного качества, добытый в России", - говорится в материале.

В компании решили назвать находку "80 лет Победы в Великой Отечественной войне". Как отметили в "Алросе", такое название алмаз получил в честь юбилея Победы, потому что кристалл нашли именно в 2025 году.