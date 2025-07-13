В Rheinmetall заявили, что украинский конфликт является двигателем роста объема продаж

Оборонный концерн Rheinmetall хочет увеличить объем продаж до 40-50 млрд евро к 2030 году, что в 10 раз превышает показатель 2021 года, до начала конфликта в Украине, который служит "двигателем роста" для концерна, считает глава Rheinmetall Армин Паппергер. Такое заявление он сделал в интервью газете Bild, сообщает РИА Новости.

"Наша цель - увеличить выручку к 2030 году до 40-50 млрд евро", - сказал Паппергер.

После постройки завода по ремонту танков теперь в Украине строится завод по производству боеприпасов, продолжил глава концерна. Также запланирована поставка новых боевых машин пехоты Lynx. По данным Rheinmetall, украинские военные тестируют первую такую БМП за пределами зоны боевых действий. В конечном же итоге Lynx должен будет производиться и на территории Украины, уточнил Паппергер.

Дополнительные заказы, помимо украинских, поступают от бундесвера, из других стран ЕС и из США, добавил он.

"В целом для Rheinmetall существует потенциал заказов на сумму до 70 млрд евро в течение следующих 12 месяцев", - подчеркнул Паппергер, говоря только о заказах из Германии.