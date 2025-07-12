В Риге готовятся к отмене электронного подсчета голосов

Решение будет принято парламентом в октябре, но разногласий на этот счет уже нет никаких. В июне из-за нарушений на выборах едва не пришлось аннулировать их результаты. Сканирование бюллетеней осуществлялось с ошибками и очень медленно, достоверность окончательных результатов до сих пор не подтверждена. Глава Госагентства по цифровизации была уволена.