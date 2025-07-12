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В Риге готовятся к отмене электронного подсчета голосов
Автор:Редакция news.by
Скандал, которым были отмечены июньские выборы в Латвии, имел неожиданные последствия - в стране собираются полностью и окончательно отменить электронный подсчет голосов.
Решение будет принято парламентом в октябре, но разногласий на этот счет уже нет никаких. В июне из-за нарушений на выборах едва не пришлось аннулировать их результаты. Сканирование бюллетеней осуществлялось с ошибками и очень медленно, достоверность окончательных результатов до сих пор не подтверждена. Глава Госагентства по цифровизации была уволена.
Примечательно, что в Латвии есть целое Министерство умной администрации - теперь ему придется набираться ума оффлайн, поскольку для работы онлайн ведомству ума явно недостает.