В России блокировку в ЕС Telegram-каналов российских СМИ назвали железным занавесом

Блокировка ряда Telegram-каналов российских СМИ, в том числе РИА Новости, в странах Евросоюза - продолжение линии Запада на создание информационного железного занавеса между РФ и ЕС из-за ослабления информационной монополии Запада, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, пишет РИА Новости.

Telegram-каналы РИА Новости, "Известий", России 1, "Российской газеты", "Первого канала" и НТВ заблокированы в ряде стран Европы, в частности в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Нидерландах, Чехии и Италии.

"Я думаю, что блокирование Telegram-канала РИА Новости и других российских СМИ, например, "Известий" и "Российской газеты" в ряде стран Евросоюза - это продолжение той линии на создание информационного железного занавеса между Европой и Россией в связи с тем, прежде всего, что информационные позиции правящих кругов Запада по украинскому вопросу и по вопросам собственной внутренней политики, становятся более слабыми", - сказал Пушков.

Политик отметил, что уверенные в себе государства не блокируют информационные каналы или, по крайней мере, "не занимаются постоянной истерикой по поводу так называемой российской дезинформации".

"Если вы сильны, то чего вам бояться той информации, которая приходит через РИА Новости?" - удивился парламентарий.

По словам главы комиссии Совфеда, одной из причин блокировки Telegram-каналов стал тот факт, что в столицах ряда европейских государств сочли, что такие информационные ресурсы становятся "достаточно опасными для той политической линии, которой придерживаются эти государства"- на Западе боятся альтернативной информации и подрыва собственной информационной монополии.