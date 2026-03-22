В России вспоминают жертв теракта в "Крокус Cити Холле"

22 марта в России вспоминают жертв страшного теракта в "Крокус Сити Холле". В нем 2 года назад погибли 150 человек, среди них несколько граждан Беларуси, более 600 пострадали.

Следствие длилось почти год. Установлены заказчики, исполнители и помощники самого жестокого и кровавого теракта в современной истории России. Недавно им был вынесен окончательный приговор.

Мемориал в память о погибших в страшной трагедии в "Крокус Сити Холле" был установлен год назад. Это две стелы из черного гранита, на которых изображены летящие журавли. Дело в том, что зал, где произошел теракт, носил имя Муслима Магомаева. А песня "Журавли", которая была визитной карточкой певца, - это символ вечной жизни и памяти.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5274c9dc-2b51-405a-8ba7-d38134b8c65b/conversions/f698c718-1c37-4389-8fdd-671bbee8f9c9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5274c9dc-2b51-405a-8ba7-d38134b8c65b/conversions/f698c718-1c37-4389-8fdd-671bbee8f9c9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5274c9dc-2b51-405a-8ba7-d38134b8c65b/conversions/f698c718-1c37-4389-8fdd-671bbee8f9c9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5274c9dc-2b51-405a-8ba7-d38134b8c65b/conversions/f698c718-1c37-4389-8fdd-671bbee8f9c9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Здесь всегда свежие цветы, а с фотографий на тебя смотрят счастливые и полные надежд лица. У памятника 20 фотоснимков, а всего погибших - 149 человек, один до сих пор считается пропавшим без вести. Среди жертв теракта - двое граждан Беларуси. Оба работали охранниками в "Крокус Сити Холле". Алим Кошеваров попал под автоматную очередь, когда прибежал в фойе на звуки выстрелов. Вадим Кулик спасал людей из горящего концертного зала. После второй попытки он не вернулся. Огонь был такой силы, что его останки родственники устанавливали по ДНК.

Игорь Коротченко, военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона":

"Что касается теракта, то он был чудовищен по последствиям. Организаторами выступила Украина и, как мы можем предполагать, Великобритания. Цель и задача была, когда Россия введет боевые действия против ВСУ, вызвать шок, потрясения, спровоцировать внутренние вопросы, раскачивания нестабильности. В любом случае "Крокус" - это вопрос о бдительности, о том, что в новых условиях терроризм становится госполитикой целого ряда государств и реагировать на это надо соответственно".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d312730e-a116-4d2d-a394-18799ff1ae39/conversions/8ff9cf9a-ff2c-4d92-a412-f3db426028a4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d312730e-a116-4d2d-a394-18799ff1ae39/conversions/8ff9cf9a-ff2c-4d92-a412-f3db426028a4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d312730e-a116-4d2d-a394-18799ff1ae39/conversions/8ff9cf9a-ff2c-4d92-a412-f3db426028a4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d312730e-a116-4d2d-a394-18799ff1ae39/conversions/8ff9cf9a-ff2c-4d92-a412-f3db426028a4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Уголовное дело о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" длилось 7 месяцев. Недавно был вынесен окончательный приговор. 15 человек, это непосредственные участники и те кто, обеспечивал их оружием, жильем и транспортом, получили пожизненные сроки заключения. Четверо пособников - тюремные сроки от 19 до 22 с половиной лет.

Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации (Россия):

"Теракт в "Крокусе" - это акт, который позволил гражданскому обществу почувствовать себя взрослыми. Это не только событие, которое должно было научить спецслужбы и правоохранительные органы, работая с последствиями, а с формирующимися угрозами. И в этом смысле теракт научил не только Россию, но и другие страны реагировать соответствующим образом и привлекать для решения подобного рода проблем и другие страны, вовлекая их в антитеррористическую сеть. Глобальный терроризм - это абсолютное зло, и с этим злом справиться можно только сообща".

Теракт в "Крокусе" изменил российское законодательство. Осенью 2024 года парламент принял ряд поправок, которые ужесточили уголовную ответственность за организацию незаконной миграции, фиктивную регистрацию иностранцев и изготовление поддельных документов. Теперь за такие действия предусмотрено наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.