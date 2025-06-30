В российский МИД вызвали посла Азербайджана "в связи с недружественными действиями"

здание МИД России в Москве news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d70b4c45-f93f-4ab7-a994-62ac570cb82a/conversions/df8336f0-f22f-45cf-b6c6-ca804447d209-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d70b4c45-f93f-4ab7-a994-62ac570cb82a/conversions/df8336f0-f22f-45cf-b6c6-ca804447d209-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d70b4c45-f93f-4ab7-a994-62ac570cb82a/conversions/df8336f0-f22f-45cf-b6c6-ca804447d209-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d70b4c45-f93f-4ab7-a994-62ac570cb82a/conversions/df8336f0-f22f-45cf-b6c6-ca804447d209-xl-___webp_1920.webp 1920w

Посол Азербайджана Рахман Мустафаев был вызван в МИД РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

"В связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий, в МИД вызван посол Азербайджанской Республики", - отметили в министерстве.

Ранее азербайджанское Министерство внутренних дел заявило о проведении правоохранительными органами операции в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан". После чего сотрудники агентства перестали выходить на связь.

"Сотрудники не выходят на связь - очевидно, лишены доступа к телефону. Среди них есть граждане России", - написала в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.