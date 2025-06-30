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В российский МИД вызвали посла Азербайджана "в связи с недружественными действиями"
Посол Азербайджана Рахман Мустафаев был вызван в МИД РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.
"В связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий, в МИД вызван посол Азербайджанской Республики", - отметили в министерстве.
Ранее азербайджанское Министерство внутренних дел заявило о проведении правоохранительными органами операции в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан". После чего сотрудники агентства перестали выходить на связь.
"Сотрудники не выходят на связь - очевидно, лишены доступа к телефону. Среди них есть граждане России", - написала в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.
В редакции Sputnik сообщали, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не получали, шел диалог на уровне рабочих групп для урегулирования возможных разногласий.