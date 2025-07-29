3.70 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
В Ровенской области Украины снесли памятник советским воинам
Автор:Редакция news.by
В Украине продолжают избавляться от наследия советского прошлого. В Ровенской области активисты и местные власти систематически уничтожают мемориалы солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В соцсетях появились кадры ликвидации очередного монумента.
Варварский снос проводят в рамках так называемой декоммунизации. Под этим лозунгом в Украине с 2014 года демонтировали тысячи памятников советской эпохи, в том числе посвященных борьбе народа за освобождение от немецко-фашистских захватчиков.