В Ровенской области Украины снесли памятник советским воинам

В Украине продолжают избавляться от наследия советского прошлого. В Ровенской области активисты и местные власти систематически уничтожают мемориалы солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В соцсетях появились кадры ликвидации очередного монумента.

Варварский снос проводят в рамках так называемой декоммунизации. Под этим лозунгом в Украине с 2014 года демонтировали тысячи памятников советской эпохи, в том числе посвященных борьбе народа за освобождение от немецко-фашистских захватчиков.