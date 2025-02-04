В Ровненской области украинцы протестуют против блокпостов на границе с Беларусью

Несколько сотен жителей села Старого Ровненской области на западе Украины устроили протест на границе с Беларусью против блокпостов украинских пограничников. Об этом рассказал внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук, сообщает ТАСС.

"Село Старое, Ровненская область - граница с Беларусью. Несколько сотен человек протестуют против блокпостов, которые там установили пограничники", - написал внефракционный депутат в телеграм-канале.

По его словам, местные жители "требуют убрать рвы, нарытые вокруг села, и колючую проволоку, которую натянули по периметру населенного пункта". "Также местные говорят, что на границе отсутствуют какие-либо военнослужащие белорусской армии, чем уже несколько лет Зеленский пугает украинский народ", - заявил депутат.

Протесты местных жителей также подтвердил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. "Основные требования, которые звучали от граждан: не осуществлять проверку транспортных средств и военно-учетных документов у мужчин, убрать контрольный пост, а также разрешить беспрепятственно собирать дикоросы рядом с государственной границей, несмотря на действующие в пограничные режимные ограничения", - приводит его слова украинское издание "Страна".

Как утверждает Демченко, после разговора с пограничниками жители разошлись, но пригрозили снова заблокировать дорогу.