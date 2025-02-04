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В Ровненской области украинцы протестуют против блокпостов на границе с Беларусью
Несколько сотен жителей села Старого Ровненской области на западе Украины устроили протест на границе с Беларусью против блокпостов украинских пограничников. Об этом рассказал внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук, сообщает ТАСС.
"Село Старое, Ровненская область - граница с Беларусью. Несколько сотен человек протестуют против блокпостов, которые там установили пограничники", - написал внефракционный депутат в телеграм-канале.
По его словам, местные жители "требуют убрать рвы, нарытые вокруг села, и колючую проволоку, которую натянули по периметру населенного пункта". "Также местные говорят, что на границе отсутствуют какие-либо военнослужащие белорусской армии, чем уже несколько лет Зеленский пугает украинский народ", - заявил депутат.
Протесты местных жителей также подтвердил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. "Основные требования, которые звучали от граждан: не осуществлять проверку транспортных средств и военно-учетных документов у мужчин, убрать контрольный пост, а также разрешить беспрепятственно собирать дикоросы рядом с государственной границей, несмотря на действующие в пограничные режимные ограничения", - приводит его слова украинское издание "Страна".
Как утверждает Демченко, после разговора с пограничниками жители разошлись, но пригрозили снова заблокировать дорогу.
28 января официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси Антон Бычковский сообщил журналистам, что около 15 тыс. украинских военных находятся вблизи границы Беларуси. По его словам, белорусские пограничники несут службу в усиленном варианте. 30 января председатель ГПК Константин Молостов отметил, что Украина в 2024 году продолжала возводить различные укрепления на границе с Беларусью.