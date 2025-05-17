В Румынии фаворита президентских выборов вывели с избирательного участка

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Полиция вывела кандидата в президенты Румынии, лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона и фаворита отмененных в прошлом году выборов Кэлина Джорджеску с избирательного участка в Могошоая (пригород Бухареста).

Политики после голосования пытались выступить с заявлениями для прессы, но полицейские потребовали покинуть помещение.

"Это нехорошо, то, что вы сейчас сделали", - обратился Симион к сотруднику правоохранительных органов, инцидент транслировался на его странице в Facebook.

Один из силовиков сообщил политикам, что публичные высказывания в зоне голосования запрещены, после чего они были вынуждены переместиться в коридор школы, где организовали избирательный участок.

После выхода из помещения Джорджеску заявил журналистам, что голосовал "за христианскую Румынию" и "за семейные ценности".