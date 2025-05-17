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В Румынии фаворита президентских выборов вывели с избирательного участка
Полиция вывела кандидата в президенты Румынии, лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона и фаворита отмененных в прошлом году выборов Кэлина Джорджеску с избирательного участка в Могошоая (пригород Бухареста).
Политики после голосования пытались выступить с заявлениями для прессы, но полицейские потребовали покинуть помещение.
"Это нехорошо, то, что вы сейчас сделали", - обратился Симион к сотруднику правоохранительных органов, инцидент транслировался на его странице в Facebook.
Один из силовиков сообщил политикам, что публичные высказывания в зоне голосования запрещены, после чего они были вынуждены переместиться в коридор школы, где организовали избирательный участок.
После выхода из помещения Джорджеску заявил журналистам, что голосовал "за христианскую Румынию" и "за семейные ценности".
В воскресенье, 18 мая, в стране проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион - 41 %, а также мэр Бухареста Никушор Дан - 21 %.