В Румынии призвали США не признавать президентские выборы страны

Шошоакэ известна своей критикой властей ЕС и румынского руководства, а также выступлениями в защиту национального суверенитета. В октябре 2024 года ее кандидатура на президентских выборах была отклонена Конституционным судом. Повторная попытка участия в выборах в 2025 году также была пресечена.

"Нынешние выборы не только не могут быть признаны, но и не должны проводиться, потому что система, находящаяся у власти в Румынии, запретила кандидатов, которые имели законное право быть в избирательном бюллетене, тем самым отрицая право граждан избирать и быть избранными, и отрицая саму суть демократии, как это было подчеркнуто в послании посольства США… Я должна подчеркнуть, что я первый и единственный кандидат, отстраненный Конституционным судом, после чего был отстранен еще один кандидат, но уже Центральным избирательным бюро, которое подменило собой Конституционный суд. Мы имеем дело с четырьмя государственными переворотами, совершенными нынешней властью, Конституционным судом и избирательными органом", - говорится в письме Шошоаке, которое она отправила лидеру Белого дома Дональду Трампу.