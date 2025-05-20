В Румынии разрешили сбивать БПЛА, нарушающие воздушное пространство страны

Врио президента Румынии Илие Боложан подписал законопроект, который касается контроля за беспилотными летательными аппаратами в национальном воздушном пространстве. Документ позволяет сбивать БПЛА в случае угрозы, сообщает РИА Новости.

Правительство Румынии 13 декабря 2024 года одобрило законопроект о защите воздушного пространства страны от беспилотников. Парламент страны в феврале также поддержал эту инициативу.

"Временно исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан подписал указ о промульгации закона о контроле за использованием национального воздушного пространства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.

Согласно законопроекту, определены несколько ситуаций, в которых воздушное судно (с пилотом или без него) "использует национальное воздушное пространство без разрешения", например: выполнение несанкционированного полета, отклонение от ранее установленного маршрута, прерывание работы идентификационных устройств, выполнение полета в зонах ограниченного доступа, выполнение задач по аэрофотосъемке без одобрения Минобороны, "а также если беспилотный летательный аппарат выполняет полет и в силу своего режима работы серьезно и неминуемо угрожает" миссиям Минобороны или учреждений, подчиненных министерству транспорта.