В Румынии состоялась инаугурация президента Никушора Дана

Большая румынская политика отметилась чередой новых скандалов. В стране состоялась инаугурация президента, того самого Никушора Дана, ради которого отменялись результаты выборов и которого тащили в президентское кресло всей Европой.

Депутаты от оппозиции простояли всю церемонию, повернувшись к Дану спиной. Так они выражали свой протест против преследования несогласных и подтасовок на выборах.

Сам новый президент благодарил за содействие религиозных иерархов, он пожал руки католическому епископу, представителям иудеев и мусульман, но проигнорировал румынского патриарха. При этом православными себя считают 86 % населения страны. Судя по всему, Никушор Дан станет поистине европейским лидером. Вопрос только в том, будет ли он румынским?