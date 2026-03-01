3.75 BYN
В ряде стран мира проходят акции в поддержку Ирана
Автор:Редакция news.by
Акции в поддержку Ирана против военных действий США и Израиля проходят по всему миру. Накануне в Лондоне участники скандировали: "Руки прочь от Ирана!", "Нет справедливости - нет мира!".
В Берлине люди держат плакаты с надписями "Нет войне с Ираном" и "Стоп войнам Трампа".
При этом некоторые западные лидеры воспользовались ситуацией, чтобы в очередной раз прогнуться перед Вашингтоном.
Франция, Канада, Австралия осудили иранские власти и выразили готовность поддержать ближайших партнеров. Отличилась и европейская дипломатка Каллас: она поддержала операцию против Ирана и заявила, что ЕС сворачивает присутствие в регионе и вводит санкции в отношении Тегерана.