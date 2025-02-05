В Сахалин и Японию пришли аномальные снегопады

Новый снежный циклон пришел на Сахалин. Сильная метель со скоростью ветра до 80 км/ч образовала метровые сугробы и заторы.

На одной из трасс в кювет съехали два автобуса. Чтобы доставить продукты и лекарства, приходится спецтехникой пробивать снежный коридор. Школьников перевели на дистанционное обучение, авиарейсы задерживаются или перенесены, движение поездов и автобусов ограничено. Коммунальные службы работают в авральном режиме.