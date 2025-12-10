3.77 BYN
2.89 BYN
3.37 BYN
В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар, эвакуированы около 100 человек
В здании Правобережного рынка в Невском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.
"Здание Правобережного рынка. Здание рынка двухэтажное, второй степени огнестойкости, размером 25 на 100 м. … Происходит горение на площади 50 кв.м", - сообщили в МЧС. Позднее в ведомстве сообщили об увеличении площади пожара до 1,5 тыс. кв.м.
Интенсивному распространению пламени способствовала высокая пожарная нагрузка внутри здания, отметили в МЧС. В тушении пожара задействованы 96 человек и 26 единиц техники. По данным ведомства, пожар локализован.
При пожаре пострадал 55-летний мужчина. Еще 100 человек были эвакуированы из опасной зоны. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры города, прокуратура Невского района устанавливает все обстоятельства возгорания.