В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар, эвакуированы около 100 человек

В здании Правобережного рынка в Невском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

"Здание Правобережного рынка. Здание рынка двухэтажное, второй степени огнестойкости, размером 25 на 100 м. … Происходит горение на площади 50 кв.м", - сообщили в МЧС. Позднее в ведомстве сообщили об увеличении площади пожара до 1,5 тыс. кв.м.

Интенсивному распространению пламени способствовала высокая пожарная нагрузка внутри здания, отметили в МЧС. В тушении пожара задействованы 96 человек и 26 единиц техники. По данным ведомства, пожар локализован.