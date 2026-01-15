В Саудовской Аравии в возрасте 142 лет умер старейший житель

Долгожитель Нассер Аль-Вадаи / Фото соцсети Х news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/837cd406-aa59-4a07-972e-12974be85e13/conversions/322d4ca8-9f3e-400b-813f-715065267906-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/837cd406-aa59-4a07-972e-12974be85e13/conversions/322d4ca8-9f3e-400b-813f-715065267906-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/837cd406-aa59-4a07-972e-12974be85e13/conversions/322d4ca8-9f3e-400b-813f-715065267906-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/837cd406-aa59-4a07-972e-12974be85e13/conversions/322d4ca8-9f3e-400b-813f-715065267906-xl-___webp_1920.webp 1920w Долгожитель Нассер Аль-Вадаи / Фото соцсети Х

В Саудовской Аравии в возрасте 142 лет скончался долгожитель Нассер Аль-Вадаи. Об этом сообщает БЕЛТА портал Elbeyan.

По утверждениям семьи мужчины, он родился в 1884 году. Аль-Вадаи пережил различные этапы становления современного саудовского королевства, застал правления всех саудовских королей - от основателя короля Абдель Азиза бен Абдельрахмана Аль Сауда до нынешнего Салмана бен Абдель Азиза.

Мужчина был глубоко религиозным человеком и совершил хадж (паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей. - Прим. БЕЛТА) 40 раз.

По данным издания, у долгожителя было три брака, в последний раз он женился в возрасте 110 лет. У Нассера Аль-Вадаи остались 134 ребенка и внука.

Как рассказывали родственники, мужчина даже в последние годы жизни оставался социально активным. Основной причиной его долголетия стал режим питания, он ел много растительной пищи.