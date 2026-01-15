Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Саудовской Аравии в возрасте 142 лет умер старейший житель

Изображение
Долгожитель Нассер Аль-Вадаи / Фото соцсети Х

В Саудовской Аравии в возрасте 142 лет скончался долгожитель Нассер Аль-Вадаи. Об этом сообщает БЕЛТА портал Elbeyan.

По утверждениям семьи мужчины, он родился в 1884 году. Аль-Вадаи пережил различные этапы становления современного саудовского королевства, застал правления всех саудовских королей - от основателя короля Абдель Азиза бен Абдельрахмана Аль Сауда до нынешнего Салмана бен Абдель Азиза.

Мужчина был глубоко религиозным человеком и совершил хадж (паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей. - Прим. БЕЛТА) 40 раз.

По данным издания, у долгожителя было три брака, в последний раз он женился в возрасте 110 лет. У Нассера Аль-Вадаи остались 134 ребенка и внука.

Как рассказывали родственники, мужчина даже в последние годы жизни оставался социально активным. Основной причиной его долголетия стал режим питания, он ел много растительной пищи.

Нассер Аль-Вадаи был похоронен в своей родной деревне Аль-Рашид. На прощание с ним пришли более семи тысяч человек.

Разделы:

В мире

Теги:

Саудовская Аравия