В Саудовской Аравии в возрасте 142 лет умер старейший житель
В Саудовской Аравии в возрасте 142 лет скончался долгожитель Нассер Аль-Вадаи. Об этом сообщает БЕЛТА портал Elbeyan.
По утверждениям семьи мужчины, он родился в 1884 году. Аль-Вадаи пережил различные этапы становления современного саудовского королевства, застал правления всех саудовских королей - от основателя короля Абдель Азиза бен Абдельрахмана Аль Сауда до нынешнего Салмана бен Абдель Азиза.
Мужчина был глубоко религиозным человеком и совершил хадж (паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей. - Прим. БЕЛТА) 40 раз.
По данным издания, у долгожителя было три брака, в последний раз он женился в возрасте 110 лет. У Нассера Аль-Вадаи остались 134 ребенка и внука.
Как рассказывали родственники, мужчина даже в последние годы жизни оставался социально активным. Основной причиной его долголетия стал режим питания, он ел много растительной пищи.
Нассер Аль-Вадаи был похоронен в своей родной деревне Аль-Рашид. На прощание с ним пришли более семи тысяч человек.