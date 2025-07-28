В секторе Газа более 5 тыс. детей были госпитализированы из-за истощения

Согласно отчету, ситуация становится все опаснее - более 5 тыс. детей в возрасте до 5 лет были госпитализированы из-за истощения только за первые две недели июля 2025 года. Также с начала месяца от голода погибли уже 63 человека.

По данным организации, острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10 % населения, среди беременных и кормящих женщин таковых насчитывается более 20 %. По данным международных организаций, от массового голода в секторе Газа страдают более 2 млн человек. Отметим, что с мая 2025 года Израиль ужесточил, а по сути практически перекрыл поставки гуманитарной помощи жителям анклава. На фоне международного давления накануне Тель-Авив объявил "тактическую паузу" в боевых действиях в трех районах Газы для долгожданной доставки гуманитарки.