В секторе Газа обнаружили тело одного из лидеров ХАМАС, сообщают СМИ

Тело главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвара обнаружено в туннеле под городом Хан-Юнис на юге сектора. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на телеканал Al-Hadath.

Телеканал подчеркнул, что его источники подтвердили факт обнаружения в указанном месте тела Мухаммеда Синвара и десяти его помощников. По предварительной информации, глава палестинского движения был убит несколько дней назад в результате израильских ударов. В числе погибших и один из командиров движения, глава бригады ХАМАС в Рафахе Мухаммед Шабане.

Израильская гостелерадиокомпания Kan 13 мая сообщила об ударе по Хан-Юнису, целью которого был Синвар. Согласно сообщению издания, лидер ХАМАС находился в подземном помещении, подвергшемся нападению, под больницей на юге сектора Газа. На тот момент его гибель не была подтверждена.