В Сербии предотвратили нападение на президента страны, его жену и детей

В Сербии предотвратили нападение на президента страны. Полиция задержала двух человек, которые, по версии правоохранителей, готовили покушение на Александра Вучича.

Как сообщили в МВД, они подозреваются в сговоре с целью насильственного изменения конституционного строя и свержения высших госорганов республики путем закупки оружия и покушения на президента Вучича, его жену и детей.



Также целью злоумышленников были члены Министерства внутренних дел Сербии. Подозреваемые помещены под стражу.