В Сербии пройдут внеочередные парламентские выборы
Автор:Редакция news.by
Президент Сербии подтвердил проведение внеочередных выборов в парламент в 2026 году.
Кроме того, Александр Вучич выразил уверенность, что избирательная кампания станет политическим ответом на действия манифестантов, заявив, что "они не будут так счастливы, когда будут считать голоса", потому что их победят "в каждом месте в Сербии".
Протесты в стране не утихают с ноября 2024 года. Формальным поводом стало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 16 человек. Среди требований манифестантов - проведение в стране досрочных выборов, а также отставка действующего правительства.