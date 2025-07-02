В Сербии за последние сутки было организовано 117 несанкционированных акций

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В Сербии за последние 24 часа зафиксировано 117 несанкционированных собраний, а также 87 случаев блокирования дорог. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что за минувшую ночь сотрудники полиции установили личности 976 нарушителей правопорядка, из которых 72 были задержаны. "Большинство блокад на территории Сербии и в Белграде устранено, все дороги свободны", - указали в МВД Сербии.

Министерство внутренних дел обратилось к гражданам с призывом воздержаться от любых противоправных действий и не блокировать движение, а также не создавать опасные условия для участников дорожного движения.

Затяжные протесты студентов и оппозиции продолжаются в Сербии с ноября 2024 года. Власти страны заявляют, что акции организованы и профинансированы западными спецслужбами по сценарию цветных революций для свержения власти и дестабилизации ситуации в стране.

Очередная волна протестов в Сербии началась 28 июня, когда в Белграде и других крупных городах страны с новой силой вспыхнули антиправительственные акции. Формальным поводом для обострения ситуации послужил отказ президента страны Александра Вучича выполнить условия ультиматума протестующих, требующих досрочных выборов в парламент.