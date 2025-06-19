В сеть утекли 16 млрд учетных записей и аккаунтов Google и Apple

16 млрд учетных записей в различных сервисах оказались в открытом доступе. Утекли также данные аккаунтов Apple, Google, Facebook, Telegram. Об этом проинформировал sputnik.by со ссылкой на портал Cybernews.

"Информация, содержащаяся в утечке данных, открывает двери практически ко всем онлайн-сервисам, которые только можно себе представить, - от Apple, Facebook и Google до GitHub, Telegram и различных государственных служб", - говорится в статье со ссылкой на собственное исследование Cybernews.

В общей сложности было обнаружено 16 млрд утекших записей.