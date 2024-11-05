Южнокорейская армия после введения военного положения пытается войти в здание парламента, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

"Войска командования военным положением пытаются проникнуть в здание парламента. <...> Главный вход в Национальное собрание блокируется, устанавливаются баррикады", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обстановка крайне хаотичная, на территорию парламентского комплекса пропускают только после проверки документов, некоторые депутаты не смогли туда попасть. У одного из входов припаркован большой автобус с надписью "Сухопутные войска Республики Корея". Перед зданием парламента собралось более 100 человек.

Работу Национального собрания и любую политическую деятельность запретило Командование военным положением. Об этом говорится в указ № 1, который подписал генерал армии сухопутных войск Пак Ан Су.

О введении военного положения объявил президент республики Юн Сок Ёль после экстренного ночного совещания. Он объяснил такое решение необходимостью вычистить "просеверокорейские силы" и удержать либеральный конституционный строй. По словам главы государства, попытки устроить ему импичмент угрожают параличом власти.

В последнее время в Южной Корее усилилось противостояние между консервативной правящей Партией народной власти (ПНВ), которую представляет президент, и оппозиционной Демократической партией Кореи (ДПК). В частности, последняя блокирует проведение через парламент законопроекта о бюджете на следующий год.

Сам Юн Сок Ёль, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование из-за скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны, чем вызывает резкую критику со стороны политических оппонентов.