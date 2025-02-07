В Севастополе и Воронеже задержаны четыре женщины, завербованные Киевом для совершения терактов

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин-агентов спецслужб Украины, которых завербовали для совершения терактов против высокопоставленных российских военных и диверсий на объектах ТЭК. Об этом проинформировал ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В городах Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырех женщин-агентов, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров Министерства обороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса", - сообщил в ЦОС.

По данным ФСБ, задержанные на территории Украины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения. "От задержанных получены признательные показания", - добавили в ФСБ.

"В ходе обысков по местам их проживания изъято значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи и коммуникации с украинскими кураторами", - сообщили в ЦОС.