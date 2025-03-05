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В Северной Македонии объявили траур по погибшим при пожаре на дискотеке
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22025-03-17T05:47:33.000000Z00
В Северной Македонии объявлен 7-дневный траур по погибшим в результате пожара в ночном клубе. Как сообщила местная прокуратура, в рамках расследования трагедии задержаны 10 человек, в том числе чиновники, выдавшие заведению лицензию.
По последним данным, в результате пожара погибли 59 человек в возрасте от 14 до 27 лет. Еще 155 пострадали. Напомним, трагедия на дискотеке в городе Кочани произошла в воскресенье.
Причиной возгорания стало, предположительно, использование пиротехнических средств во время концерта. Траур по погибшим в Северной Македонии также объявили Сербия и Черногория.